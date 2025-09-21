私はサトミ。1歳のカイトとリクトを育てているママです。双子のお世話は本当に大変！わが家は夫が積極的に育児に関わってくれるものの、毎日バタバタです。夜は交互に泣かれてろくに寝られないし、ミルクもオムツも費用が2倍。双子の苦労を知らない、ひとりしか産んでいないママたちが本当にうらやましい……。最近は子育て支援センターで双子を遊ばせるのが、私にとっての癒しの時間。スタッフさんが温かく労ってくれるとホッと