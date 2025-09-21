材料2品であと一品 あと一品足りないときに役立つのが卵。今回は、そんな常備食材の卵に旬のなすを合わせた「なす玉炒め」をご紹介します。どちらも火通りのいい食材でパパッと作れます。冷蔵庫に余っているなすの消費にもおすすめです。 味つけいろいろ オイスターソースでコク旨にしたり、チリソースでエスニック風にするなど、味つけはお好みで。ごはんにもお酒にも合うので、たくさん作ってもあっという間に食べられます。