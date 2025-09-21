女優の高島礼子（61）が21日までに自身のインスタグラムを更新。舞台で共演する女優らとの食事会ショットを披露した。大阪・新歌舞伎座でこの日まで上演される舞台「かたき同志」に出演している高島は「夜の大阪を堪能しました」とつづると、飲食店での共演する女優・藤山直美と熊谷真実との3ショットをアップ。「直美さんのオススメの（ふぐ）屋さん法善寺横丁盛り上がりました」とつづった。高島の投稿に、フォロワ