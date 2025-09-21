「ホワイトソックス−パドレス」（２０日、シカゴ）パドレスのダルビッシュ有投手が今季５勝目をかけて先発。４回２／３を６安打２失点で降板した。打者１９人に７８球を投げ、４三振を奪った。ダルビッシュは初回、２死走者なしからモンゴメリーに右前打。続くバルガスに中堅左へのタイムリー二塁打を浴びて１点を先制された。１−１の三回１死からマイドロスの右前打、ティールの右翼左へのタイムリー二塁打と、連打で２点