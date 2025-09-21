お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「マヨネーズが決め手♪“揚げないチキンフライ”♪トースターで焼くだけ！油不要の新感覚＆超簡単レシピ」と題した動画を公開した。【動画】フライパン不要！ヘルシーな「揚げないチキンフライ」レシピ概要欄では「今回は、おやつにもおかずにもなる「鶏むねのりチーズ」です♪オーブントースターでできちゃうフライパンいらずのレシピです」との文