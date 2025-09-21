元巨人、レッドソックスの上原浩治氏が２１日放送のＴＢＳ「サンデーモーニング」に御意見番として出演。陸上世界選手権東京大会の男子３０００メートル障害で８位に入った三浦龍司について、「僕らはあれを『押したんじゃないか』『引っ張ったんじゃないか』っていうことをいろいろ言ってますけど、三浦選手は一切そういうことを口にしない。もうほんとにその人柄にちょっと惚れました」と話すと、思いがこみ上げたのか瞳を潤ま