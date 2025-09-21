和歌山大学夜間主コースから滋賀大学に編入し、企業や自治体で勤務したのち、40歳で一橋大学大学院に進学した田中麻衣子さん（写真：本人提供）【写真を見る】17年前、まだ赤ちゃんだった息子とともにパシャリ。就職氷河期の就活を前に夜間→昼学に編入した経験もある。浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでし