ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手は20日（日本時間21日）、敵地でのオリオールズ戦に「5番DH」で先発出場。初回に菅野智之投手から先制の21号を放ち、メジャー通算450本塁打を達成した。 ■2017年には59本塁打 2度の本塁打王に輝くなど、2010年のメジャーデビュー以来マーリンズとヤンキースでホームランを積み重ねてきた大砲が35歳にして節目の数字に到達した。初