中国中車が自主開発し、完全に独自の知的財産権を備えた中国初の都市鉄道と京雄（北京−雄安）快線の標準スマート車両が18日、山東省青島市で公開された。新華網が伝えたこの車両は、中国の標準システムを構築し、主要な中核技術はすべて自主開発しており、時速200キロメートルのGOA4級全自動運転能力を備えている。また、10項目以上のコア技術を革新的に搭載し、スマート化・安全性・快適性・省エネ・経済性など各方面で、全面的