Image: 佐久間力 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。手元のスマートウォッチに届く通知に割り込まれるたび、集中力は削がれるものです。1日の進行をサポートしてくれるはずのデバイスが、逆に時間の主導権を握っている。そんな違和感に心当たりがあるなら、腕時計の選び方を変えるだけで心持ちが変化するかもしれません。「LEXTEP2.0」は、ム