Photo: mio ワイヤレスでも25W充電ができる時代に。今年のApple新製品は、iPhone 17、Apple Watch、AirPodsと豊作。複数台買い換えるとなると、チェックしたいのが充電器です。高速充電が可能になると心配な「発熱」のリスクを、ESRのこれなら最小限に抑えてくれるんです。最新Qi2.2規格に対応したワイヤレス充電器 Photo: mio