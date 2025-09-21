市職員を庁内で度々どなり、インターネット上に職員の顔写真などを掲載して誹謗（ひぼう）中傷を繰り返したとして、埼玉県三郷市議会は１９日、関根和也市議（４５）（無所属、１期目）に対する辞職勧告決議案を全会一致で可決した。市議会政治倫理審査会の審査結果によると、関根市議は任期開始の８月１１日以降、複数の庁内窓口で職員名とともに「官製談合やってんだよ」「犯罪者はここにいちゃいけない」などと叫び、制止し