¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç?¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ë¡Ö£³£°ºÐÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤áº£Âç²ñ¤Ç?Â´¶È?¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î?Â´¶ÈÀ¸?¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡×¡Ö¸åÇÚ¤Ø¤ÎÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡þ¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê£²£¹¡Ë²¬»³»ÙÉô£±£±£¶´ü¡½¡½ºÇ¸å¤Î¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¾¡±º¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ï°­¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¿