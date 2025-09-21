米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＬＬＯＵＴ」（カナダ・トロント）が２０日（日本時間２１日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３７）がＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）、マスカラ・ドラダとの３ＷＡＹ王座戦を制し防衛に成功した。長らく日本プロレス界の頂点に君臨しＡＥＷでも統一王者に君臨するオカダと、ＡＥＷ＆新日本プロレス＆ＤＤＴの３団体所属選手となり今夏のＧ１クライマッ