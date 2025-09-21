米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＬＬＯＵＴ」（カナダ・トロント）が２０日（日本時間２１日）に放送され、初代ＡＥＷ世界女子王者の里歩（２８）はＴＢＳ王者メルセデス・モネ（３３）に敗れベルト奪取はならなかった。アイスリボン、我闘雲舞を経て２０１９年８月にＡＥＷ入りした里歩は、同年１０月に初代世界女子王者となるなど米メジャー団体で活躍。昨年７月から欠場していたが、今年９月に約１年２か月ぶりの復帰を果たし王