ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÏÏ¢Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÄ¶¿Í¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè8Æü¤Î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò4¡ß400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£Í½Áª1ÁÈ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï3Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£³ÆÁÈ3Ãå¤È4Ãå°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥à¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈáÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2Áö¡¦¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é3Áö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£