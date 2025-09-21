☆日本ハム―ロッテ（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ロッテ＝小島２位の日本ハムは２１日にロッテと対戦。開幕４連勝中の福島が先発する。勝てば開幕５連勝となるが、達成なら、達に次いで球団で今季２人目となる。日本ハムで同一シーズンに開幕５連勝が２人以上は以下の通り。１９６２年土橋正幸、尾崎行雄、久保田治１９８１年木田勇、間柴茂有２００９年八木智哉、宮西尚生２０１５年大谷翔平、吉