元ＨＫＴ４８の女優・兒玉（こだま）遥（２９）はアイドル時代の２０１７年に双極性障害を患い、２度の活動休止を余儀なくされた。日々のプレッシャーや交流サイト（ＳＮＳ）で中傷を受けたことで一時は感情も失うほどの深刻な状態に陥り、医師からは「回復する可能性は１割です」と告げられたこともあったという。発症から約８年。今だからこそ明かせる当時の心境などを赤裸々に語った。（松下大樹）今でこそ穏やかな姿を見