◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)予選ラウンドを突破した16チームによる決勝ラウンドがスタート。20日は1回戦の2試合が行われました。日本が敗退したプールGを3戦全勝で1位通過したトルコ（FIVBランク14位）は、プールBを2位通過のオランダ（FIVBランク20位）と対戦。第1セットは落とすも、第2セット以降を3連続で奪い3−1（27−29、25−23、25−16、25−19）で逆転勝利。トルコはサービスエース8本、ブ