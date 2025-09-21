◇プロ野球セ・リーグ中日ー巨人（21日、バンテリンドーム）巨人の佐々木俊輔選手が1軍に合流しています。佐々木選手は9月1日に打撃の調整を行うために2軍に送られました。これまでとは少しフォームを変えましたが、2軍ではコンスタントに安打を放っています。佐々木選手はこの後、巨人が戦うことになるマツダスタジアム、横浜スタジアムでの打率がかなり高いものとなっています。