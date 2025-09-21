岩手・奥州市の道路で、走行中の車の前に親子のクマが現れた。最初は子グマが姿を見せたかと思うと、直後に親グマが出現。母グマが子を守るため、人を襲うのではと懸念されたが、幸い被害はなかった。一方、北海道の各地でもクマの出没が相次いでおり、警戒を強めている。危険！走行中に親子グマと遭遇岩手・奥州市で14日正午過ぎに撮影されたのは、道路に現れた子グマだ。突然、現れたクマに撮影者は「これ子ども？」と呟いていた