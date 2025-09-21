2025年9月20日、北海道・函館中央警察署は、北斗市に住む70代の男性が現金537万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件があったと発表しました。9月12日、北斗市に住む男性の固定電話に、警視庁を名乗る人物から「あなたの電話が利用できなくなる。あなたの名前で契約されている電話や口座が犯罪に使われている。あなたのお金を全て警察に預ける必要がある」などと連絡がありました。その後、警視庁を名乗る人物から9月18日に「お金を