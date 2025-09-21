◆米大リーグホワイトソックス―パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）パドレスのダルビッシュ有投手が２０日（日本時間２１日）、敵地のホワイトソックス戦に先発したが、５回途中２失点で降板し、５勝目はならなかった。初回、三ゴロと見逃し三振で２アウトとしたが、３番モンゴメリーに右前打。続くバルガスに高めの直球を左中間にはじき返される適時二塁打を打たれ、先制点を許した。２回にメリル