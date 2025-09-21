気象台は、午前9時51分に、暴風警報を羅臼町に発表しました。また波浪警報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・羅臼町に発表 21日09:51時点釧路地方では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。根室地方の海上では、暴風に警戒してください。根室地方では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□洪水警報21日夕方にかけて警戒■釧路市音別□洪水警報21日夕方に