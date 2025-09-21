韓国初の出産中継バラエティ『私たちの赤ちゃんがまた生まれました』（原題、TV朝鮮）に、“出産特派員”として合流した藤田小百合が期待を高めた。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ精子提供を受けて出産した経験を持つ彼女は、「すべての妊婦さんにはそれぞれの物語がある。その物語を知ることができるのは不思議で楽しみ」と語った。『私たちの赤ちゃんがまた生まれました』のレギュラーシーズンでは、パク・スホンが