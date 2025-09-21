俳優の細田佳央太（23歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。「あんぱん」で河合優実演じる蘭子と妻夫木聡が演じる八木が良い関係になることに、「すごい安心した。『あっ、良かった。八木さんで』って」と語った。朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブ