設置された懸垂幕岡山市役所岡山・北区大供 任期満了に伴う岡山市長選挙が、21日、告示され、これまでに現職と新人合わせて4人が立候補を届け出ました。 21日午前9時30分現在で岡山市長選に立候補したのは、届け出順に 4回目の当選を目指す現職の大森雅夫さん（71） 新人で市民団体役員の向谷千鳥さん（67） 新人で元警察官の神崎政人さん（37） 新人で元岡山市議会議長の浦上雅彦さん（60） の4人です