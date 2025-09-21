楽天は２１日、岡島豪郎外野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。岡島は白鷗大からドラフト４位で楽天に入団。楽天一筋で１４年間プレーし、２０１３年には「１番・右翼」として定位置をつかみ、球団初のリーグ優勝＆日本一に貢献した。度重なるケガにも泣き、昨季は３１試合の出場にとどまり、今季はここまで１軍出場がなかった。球団は功労者に対して、引退セレモニーを検討しているという。通算成績