「オリオールズ−ヤンキース」（２０日、ボルティモア）オリオールズ・菅野智之投手が１１勝目をかけて先発。３回６安打４失点で降板した。菅野は初回、先頭のグリシャムを投ゴロ、続くライスを二ゴロに打ち取って２死を奪った。しかし、ジャッジを打ち取ったかに見えたゴロを、ほぼ二塁ベース付近で守っていた二塁・ホリデーが追いつけず右前打に。ベリンジャーも右前打で一、三塁となり、スタントンに右越え３ランを被弾し