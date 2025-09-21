任期満了に伴う岡山市長選挙が告示され、これまでに現職と新人のあわせて4人が立候補を届け出ています。 岡山市長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、現職の大森雅夫（おおもりまさお）氏、新人で元東京都・武蔵野市議会議員の向谷千鳥（むかいだにちどり）氏、新人で元岡山県警警察官の神粼政人（かんざきまさと）氏、新人で元岡山市議会議長の浦上雅彦（うらかみまさひこ）氏の4人です。 立候補の届け出