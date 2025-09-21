明治安田J1アルビレックス新潟は20日、横浜FCと対戦し1－0で敗れました。ここ10試合白星から遠のき、最下位に沈んでいるアルビ。1つ上の19位・横浜FCとのJ1残留をかけた大一番です。前半9分、アルビは8試合ぶりの先発出場となった谷口がシュートを放ちますが枠をとらえきれません。その後スコアレスのまま試合を折り返すと、後半41分でした。横浜のアダイウトンに強烈なミドルシュートを決められ失点。大一番を