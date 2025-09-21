◆米大リーグオリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズ・菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）のヤンキース戦で先発し、自身メジャー最短の３回６安打４失点で降板。１１勝目はお預けになった。初回はグリシャム、ライスを仕留め２死を奪ったが、連打を浴びて一、三塁。続くスタントンに右越えの先制３ランを被弾した。２回も２死から連打を