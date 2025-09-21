3人組テクノポップユニット「Perfume」が、今年12月31日(水)をもって活動を休止することを公式サイトで公表しました。 【写真を見る】【 Perfume 】「コールドスリープ します。」今年12月31日(水)をもって活動休止へ “初めてそれぞれの人生に向き合う時間” 【メッセージ全文】Perfume は、グループ名で文書を掲載。「私たち Perfume の全ての活動の中心は LIVE にあります。」「こんな奇跡はコレが最後かもしれないと