[9.20 ブンデスリーガ第4節 アウクスブルク 1-4 マインツ]日本代表MF佐野海舟がマインツに今季初勝利をもたらした。20日のブンデスリーガ第4節・アウクスブルク戦で1ゴール1アシストの活躍を見せ、4-1の勝利に貢献。佐野にとって加入後初ゴールとなった。前半14分、佐野は持ち味の鋭い読みで相手のパスをインターセプトすると、中盤からそのままドリブル突破。PA手前まで運ぶと、利き足とは逆の左足を一閃し、ゴール右隅に決め