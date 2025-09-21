◇ア・リーグマリナーズ─アストロズ（2025年9月20日ヒューストン）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が20日（日本時間21日）、敵地でのアストロズ戦に「2番・捕手」で先発出場。4試合ぶりの一発となる球団新57号を放った。2―0で迎えた3回1死走者なし。ローリーは左腕バルデスのシンカーを捉えると、打球は右中間席へ飛び込む一発。並んでいたケン・グリフィーを抜いて球団新記録を樹立し、敵地ながら大盛り上がり