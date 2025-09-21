巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが２１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にご意見番として出演。開催中の世界陸上の２０日に行われた女子５０００メートル決勝で１５分７秒３４で１２位だった日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）をねぎらった。当日のスタジアムで日本選手の激闘を見守った上原さん。まず３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた４００メート