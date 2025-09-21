カブス・今永昇太（32）が日本時間20日、10勝目をかけて敵地シンシナティでのレッズ戦に登板。ソロ本塁打を3本被弾するなど5回4失点で降板し、今季10勝目はならなかった。4-4の同点で今永をリリーフした救援投手も2者連続アーチを被弾し、チームは7-4で敗れた。【もっと読む】大谷翔平がインドで主役に？ MLBコミッショナーが新市場開拓に色気ムンムンカブスはすでに2020年以来、5年ぶりのポストシーズン進出が決定。19日現在