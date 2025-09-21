「SNS型ロマンス詐欺」の手口で男性からだまし取った金をホストに貢ぎ多額の売掛金を背負う女にヤミ金ヤクザは目を付け、暴利をむさぼっていた。女子生徒の卒アル顔でわいせつアイコラ画像を依頼しSNS投稿…高校実習助手のゆがんだ性癖違法な高金利で現金を貸し付けたとして、警視庁組織犯罪対策特別捜査隊は12日までに出資法違反の疑いで、六代目山口組系清水一家の幹部、石川健一容疑者（53）を逮捕した。2022年11月〜23年9