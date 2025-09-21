【永田町番外地】#44進次郎農相が自民総裁選に出馬表明も刷新感ゼロ…早くもコメ増産政策に綻び、「実行力」むしろマイナス「勝信さんが小泉陣営を応援すると聞いて、驚きました」加藤勝信財務相の義姉であり安倍内閣の官房参与だった加藤康子氏が15日に自身のフェイスブック上で放ったこの一言が、自民党総裁選の行方に少なからずの影響を与えそうだ。康子氏については故・安倍晋三元首相の実父、晋太郎元外相がかつて率いた安