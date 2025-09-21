【今週グサッときた名言珍言】広瀬すずは文芸作品が似合う女優に進化した…「遠い山なみの光」の彼女は必見「生きてる今の自分の生きざまをネタにするしかないんだって」（渡辺直美／テレビ東京系「あちこちオードリー」9月10日放送）◇◇◇2021年からアメリカに拠点を移し、活動している渡辺直美（37）。一見、セレブ的な生活を送っているイメージもあるが、実情はまったく異なり、「若手芸人」のそれだという。