メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。垢抜けのために、新作のアイシャドウを買ってみたものの、上手く使いこなせずにいる方は意外と多いのではないでしょうか？自己流メイクでは、アイシャドウの良さを十分に発揮できていないのかもしれません。そこで今回は、アイメイクで垢抜けるために、覚えるべき基本ステップをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1．ベースを整える目周りに色素沈着やくすみがあると、アイシャド