Apple Watchユーザーに朗報です！ダイソーで、高級感のあるApple Watch用バンドを発見。ベージュカラーで光沢感のあるフェイクレザーが上品で、リッチな雰囲気たっぷり。しかも細部まで作りがキレイで着脱もスムーズ。このレベルで300円とはビックリ！純正品泣かせ？とも言える逸品でした。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソー高級感