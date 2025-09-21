日本政府与党である自民党の有力な新総裁候補に名前が挙がる小泉進次郎農林水産相が20日、シャトル外交などを通じて「安定的な日韓関係」を構築したいと明らかにした。来月4日に行われる予定の総裁選挙を控えこの日午前に開催した出馬会見で、韓日関係と韓米日協力の重要性を言及した。彼は安定的韓日関係に対する中央日報の質疑に「韓国は国際社会におけるさまざまな課題への対応にパートナーとして協力していく重要な隣国」と明