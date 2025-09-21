アゼルバイジャンGPの予選で6番手だった角田裕毅のレッドブル＝20日（ゲッティ＝共同）自動車のF1シリーズ第17戦、アゼルバイジャン・グランプリ（GP）は20日、バクーで予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は6番手だった。同じレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がポールポジション（PP）を獲得した。ウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）が2番手。（共同）