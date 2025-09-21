SNSでよく見るあの憧れの手彫り風アイテムが、スタンダードプロダクツでなんと500円で売っていました！木目模様が美しく、重厚感たっぷりで食卓の雰囲気を一気に格上げしてくれます。フラワーベースや小物を飾る台としても活躍。テーブルや棚に置くだけで、空間が少しだけ特別になるアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鍋敷き価格：￥550（税込）サイズ（約）：15cm×20cm販売ショップ：スタンダードプロダク