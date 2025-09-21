「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）広島が巨人に敗れ、今シーズンのＢクラスが確定した。岡本の本塁打で先制された広島は四回、中村奨のソロアーチで追いついたが、直後に先発の森が崩れて勝ち越され、そのまま逃げ切られた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「巨人の気迫に負けた」と語る一方で、広島の元気のなさに不満を隠さなかった。◇◇広島の選手は元気がない。ただ野球をやっとるだけにしか見