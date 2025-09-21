九州地方で両親と暮らす久保田辰夫氏（仮名）の年齢は30代半ば。現在休職中。大学に入学するまでには1浪、在学中は6留を経験し、とうとう卒業はできなかった。諸事情によりアカウント名は伏せるが、自身の現状について自虐交じりで発信する日々を送る久保田氏。彼のような中年男性は、世間では“子ども部屋おじさん”などと呼ばれ、なかばエンタメとして消費されていきがち。生きづらさに焦点を当て、当事者として思うところを