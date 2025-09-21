トレーディングカード（トレカ）市場の中でも、空前のブームを巻き起こしているのがポケモンカードだ。2024年10月には、オンラインでもポケモンカードバトルが楽しめるアプリ「ポケポケ」がリリースされ、実物のカード需要がさらに高まったことから、品薄状態が続くほどの人気ぶりとなっている。しかし市場の拡大に伴い、詐欺被害も増加・巧妙化している。 今回は、国内最大級のスニーカー&トレカフリマアプリ「SNKRDUNK（スニ