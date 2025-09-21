大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月25日記事は取材時の状況）＊＊＊行楽シーズン、さまざまな場所へ旅行に出かけている人が多いと思います。都内にある大手広告代理店で働いている近藤太賀さん（仮名・28歳）も、夏休みを利用して奥さんの実家である東北地方に帰省を兼ねた旅行に