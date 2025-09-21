街の明かりと自然がもたらす夜景。ロマンチックな光のパノラマに心を奪われた経験を持つ人は多いはず。【写真】「光のアゲハチョウ」と称される釜臥山の夜景ヒーリング効果もある美しい夜景の魅力「夜景はリラックスしたい、元気になりたいときなど、心身に癒しやエネルギーを与える効果が期待できます」そう話すのは夜景評論家の丸々もとおさん。夜景の魅力を景観学、色彩心理学などをベースに評論している。「クールダウンし